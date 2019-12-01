Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İstanbul'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Başakşehir'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Başakşehir'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir- Kayaşehir yolunda ilerleyen Burak Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kanala düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir, Kayaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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