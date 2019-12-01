Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
İstanbul'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Başakşehir'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Başakşehir'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başakşehir- Kayaşehir yolunda ilerleyen Burak Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kanala düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti