KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

27.07.2022 21:12
KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, önceki gün hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı için ilçe belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yılancı'nın ailesi, ilçede yaşayanlar ve çok sayıda kişi katıldı. Cemre Su, Merve Nur ve Damla isminde 3 kızı bulunan Başkan Şahin Yılancı'nın eşi Zehra Yılancı, cenazede taziyeleri gözyaşları ile kabul etti. 3 yaşındaki Cemre Su Yılancı, babasının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılıp ağladı.

YILDIRIM, MEKTUBU OKUDU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, Başkan Yılancı'nın tedavi sürecinde telefon görüşmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu. Mektupta, Yılancı'nın Erdoğan ile yaptığı görüşmeden dolayı moral bulduğu ve mutluluğunu dile getirdiği ifadeler yer aldı.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Yılancı ile son görüşmesini anlatarak, En son hastanede ziyaret etmiştim. Konuştuk, ayağa kalktı, şakalaştık. Benim ayrılmamdan sonra yoğun bakıma kaldırılmış. Gereken her şey yapıldı ama Rabb'imin takdiri böyleymiş. Acımız çok büyük. Bu toprakların yetiştirdiği cesur, kararlı, ilkeli, yiğit evlatlardan bir tanesiydi. 21 yıl önce ilk tanıştığımızda Şebinkarahisar'ın il olmasını istediğini söylemişti. Şebinkarahisar il olmadı ama görüntüsüyle, altyapısıyla Şebinkarahisar'ı il görünümüne kavuşturdu dedi. Konuşmaların ardından törene katılanlar Şahin Yılancı'nın anısına oluşturulan taziye defterine duygularını yazdı. Şahin Yılancı'nın cenazesi, törenin ardından Tekışık Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında defnedildi.

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KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi
Kaynak: DHA

Şebinkarahisar, Şahin Yılancı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KANSERE YENİK DÜŞEN ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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