Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

1 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:01 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, İstanbul, Güncel
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