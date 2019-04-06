İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu
1 saat önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul
DHA Atatürk Havalimanı
'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:01 Kaynak: DHA
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'
İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi