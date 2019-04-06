İstanbul'da Kapalı Yollar Nedeniyle Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Oluştu
1 saat önce
ATATÜRK Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
ATATÜRK Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
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