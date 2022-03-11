İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı

11.03.2022 18:07

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı Yollar boş kalınca trafik yüzde 11'e düştü Boş kalan yollar Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı

Yollar boş kalınca trafik yüzde 11'e düştü

Boş kalan yollar Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati saat 17.30'da yüzde 11'e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 17.30 sıralarında trafik, yüzde 11 seviyelerine düştü. Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda dron havadan ile görüntülendi.

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı
İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı
İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı

YORUMLAR
500
Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Çamlıca Tepesi'nde çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı Çamlıca Tepesi'nde çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı

İstanbul, Maltepe, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement