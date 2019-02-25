Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Altında "Drift" Terörü Kamerada

İstanbul'da Kar Altında "Drift" Terörü Kamerada

1 saat önce

Ataşehir ve Ümraniye'de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

İstanbul'da Kar Altında
Ataşehir ve Ümraniye'de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. O anlar kaydeden magandalar bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar trafikte yine terör estirdi. Ataşehir ve Ümraniye'de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yollarda kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta "drift" pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.

Drift yaparken kaza geçirdiler

Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerindeki bir kavşakta yanlama hareketi magandalar ardından cadde üzerinde de yanlama yapmaya başladı. O anları kaydeden magandanın arkadaşları, aracın üzerine çıkarak poz verdikten sonra yere zıpladı. Hem Ataşehir'de hem de Ümraniye'de yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden magandalar, o anları bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Ataşehir, İstanbul, Ümraniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor

Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı Enkaz Altından Böyle Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:12:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Altında "Drift" Terörü Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]