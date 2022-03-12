İSTANBUL-İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI KADIKÖY'DE TRAFİK KİLİTLENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI KADIKÖY'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

12.03.2022 22:37

? KADIKÖY? de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik durma noktasına geldi.

? KADIKÖY? de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu'nu beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kalarak sürücüler lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.

"ANİDEN BASTIRDI KAR"

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan Serkan Çakıray, 'Yolda kaldık. Ansızın birden bastırdı kar yağışı. Yemek için durmuştuk, yemekten çıkana kadar bu hale geldi. Aracımız ısınıp hararet yaptı. Durmak zorunda kaldık. Trafikte akmıyor. Bir müddet bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarmıştı ama biz çıkmak zorunda kaldık. Fuarımız vardı. Yolun açılmasını bekliyoruz' dedi.

"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜMÜŞTÜK MAALESEF ABARTI DEĞİLMİŞ"

Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, 'Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara'dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğiz' dedi.

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Kar Yağışı, Göztepe, Kadıköy, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI KADIKÖY'DE TRAFİK KİLİTLENDİ - Son Dakika


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