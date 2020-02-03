İstanbul'da kar bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.

Son tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde sıcaklık en düşük 9, en yüksek 15 derece olacak. Yarın ise en düşük 10, en yüksek 15 derece, Çarşamba günü ise en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.

İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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