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İstanbul'da kar Edirne'de bahar - Son Dakika

İstanbul'da kar Edirne'de bahar

24.01.2022 16:02
İstanbul'da kar Edirne'de bahar

İstanbul'da yoğun kar yağışında hayat felç olurken, Edirneliler bahar havası yaşıyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışında hayat felç olurken, Edirneliler bahar havası yaşıyor.

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un hemen yanı başında ve 230 kilometre uzaklıkta bulunan Edirne'de güneşli hava hakim. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken, Edirneliler güneşli havanın tadını çıkarıyor. Edirne güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar, pikniğe çıkarak havanın tadını çıkarmaya çalıştı.

"PİKNİĞİMİZİ YAPIP ÇAYIMIZI İÇİYORUZ"

Memleketin güzelliklerinden birisinin de Türkiye'de 4 mevsimi aynı anda yaşanabildiğini söyleyen Nazmi Bozkan, "Biz de bugünün güneşli olduğunu görünce eşimle beraber değerlendirmek istedik. Pikniğimizi yaptık, yemeğimizi yedik, üzerine de birere bardak çay içiyoruz" dedi.

"MEMLEKETİMİZDE 4 MEVSİMİ 1 GÜNDE YAŞIYORUZ"

Emine Bozdağan da havanın güzel olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Memleketimiz, Edirne'miz çok güzel. Hep beraber 1 günde dört mevsimi yaşıyoruz. Bilindiği gibi doğuda kar, Edirne'de güneşlik hava var. Ama yarın kar mı, yağmur mu, rüzgar mı olur bilmeyiz. Pikniğimizi yaptık çayımızı içtik, güneşleniyoruz" şeklinde konuştu.

"GÜZEL HAVAYI GÖRÜNCE TADINI ÇIKARTTIK"

Hastane de yoğun iş stresinden biraz uzaklaşıp, arkadaşlarıyla mangal yapan Tunahan Sarı ise "Bugün güzel havanın tadını çıkarmak için arkadaşlar beraber mangal yapmaya geldik. Biraz da korona virüs salgınından dolayı yoğun geçiyor işlerimiz. Biraz da havanın güzelliğini bulduğumuz için stres atık. Gördüğümüz kadarıyla İç Anadolu ve Doğu bölgesinde yoğun kar yağışı var. Örneğin Gaziantep'te kardan dolayı yolların kapalı olduğunu biliyoruz. Şuan Edirne'mizde günlük güneşlik havayı bulunca tadını çıkaralım dedik. Hava da biraz müsait olunca böyle bir etkinlik yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Diğer piknik yapan vatandaşlar da kardan sonra güneşi görünce piknik alanlarına gelip, tadını çıkarmak istediklerini belirtti.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar
İstanbul'da kar Edirne'de bahar

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İstanbul, Türkiye, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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