İstanbul'da kar esaretinin ardından vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı - Son Dakika

İstanbul'u esir alan birkaç günlük karın ardından vatandaşlar ilk pazar gününü Taksim'de İstiklal Caddesi'nde geçirdi. Pandemi dönemi olmasına rağmen oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbulluları zor şartlar altında bırakan kar yağışı adeta hayatı felç etmişti. Eğitim, iş gibi hayatın birçok alanında duraksamaya neden olan kar yağışının ardından güneş az da olsa yüzünü gösterdi. Güneşi ve sıcak havayı gören İstanbullular ise pazar tatilinde soluğu İstiklal Caddesi'nde aldı. Pandemi süreci olmasına rağmen İstiklal Caddesi'nin tıklım tıklım dolu olması dikkat çekti.