İstanbul'da kar etkisini artırdı - Son Dakika
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İstanbul'da kar etkisini artırdı

6 saat önce

İstanbul'da yoğun kar etkili olmaya başladı.

İstanbul'da yoğun kar etkili olmaya başladı.

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

İstanbul'da kar etkisini artırdı

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:33 Kaynak: AA
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