İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

18.03.2022 20:59
İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.

METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırıyor. Fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ara yollar buz pistine döndü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini arttırdı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğun kar yağışı görüldü. İstiklal Caddesi'nde kar küreme araçları ile yollar temizlenirken, Taksim Metro girişi ise belediye ekipleri tarafından her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlandı.

ARA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Ana arterlerde bir olumsuzluk yaşanmazken, ara yollar ise adeta buz pistine döndü. Beşiktaş'ta etkili olan kar yağışının ardından Bebek Yokuşu adeta buz pistine döndü. Kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışması yaparken, kayan araçlar kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Fırtına ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yayalarda kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

- İstanbul
YORUMLAR
500

İstanbul, Fırtına, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement