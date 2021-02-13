İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

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