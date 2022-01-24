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Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı - Son Dakika

Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı

24.01.2022 15:17
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı

Kağıthane'de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye gitmek üzere aracına binerek yola çıkan kadın doktor, yokuş aşağıya indiği esnada kayarak 11 araca çarptı.

Kağıthane'de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye gitmek üzere aracına binerek yola çıkan kadın doktor, yokuş aşağıya indiği esnada kayarak 11 araca çarptı. Kaza sonucu yok trafiğe kapanırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkarak doktor olarak çalıştığı hastaneye gitmek için 34 CVZ 637 plakalı cipine binen A.A., yokuş aşağıya inmeye başladı. Bir süre sonra Kar nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki 11 araca çarparak durabildi.

"SESİ DUYDUK, PANİKLEDİK VE KENDİMİZİ BİR ANDA KENARA ATTIK"

Kazayla ilgili konuşan Oğuzhan Kazancı, "Olay sabah yoğun kar yağışının olduğu sıralarda gerçekleşti. Yukarıdan gelen lüks, cip tarzı bir araç aşağı doğru gelirken bir anda kontrolünü kaybetti. Araçlara çarparak aşağı doğru indi. En sondaki mavi aracın olduğu noktada ters dönerek durabildi. Çok detaylı görmedik ama ortalama 11 araca çarptı. Yukarıdan gelip vurduğu anda biz de sesi duyduk, panikledik ve kendimizi bir anda kenara attık. Biz de işe gitmeye çalışıyorduk. Sonra zaten çekildik izledik başka bir şey yapamadık ve biz de donduk kaldık. Sonrasında da polis ekipleri ve belediyenin kar küreme araçları da geldi. Gördüğümüz bildiğimiz kadarıyla da ölü ve yaralı yok" dedi.

11 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak ise bir süre trafiğe kapanırken, olayda ölen yada yaralanan olması. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Maddi hasarın oluştuğu bazı araçlar da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/ İHA)

Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı
Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı

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Kağıthane, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kar kazası: Yokuş aşağıya kayan cip 11 araca çarptı - Son Dakika
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