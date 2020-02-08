İstanbul'da kar kent beyaza büründü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kar kent beyaza büründü (2) - Son Dakika

İstanbul'da kar kent beyaza büründü (2)

39 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Beşiktaş'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da kar kent beyaza büründü (2), System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Beşiktaş'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir'den İstanbul'a gelen ve 20 yıldır kar görmediğini söyleyen üniversite öğrencisi Metehan Çapan ise Ortaköy'de arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardı.

Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Beşiktaş Ortaköy'de ise renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle Boğaz'da ve Ortaköy Camii'nde kar yağışı altında kartpostallık görüntüler oluştu.

Karın tadını çıkarmak isteyen gençler ve bazı vatandaşlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken zaman zaman da kartopu oynadı. Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar ise kar yağışı altında koşarak oynadı.

Kar yağacağını duyunca arkadaşlarıyla birlikte Gebze'den İstanbul'a gelen Metehan Çapan, da kar yağışı ile ilgili "İzmir'den geliyorum. 20 senedir kar görmüyorum. Gebze'deydik misafirlikte. Kar yağacağını duyunca Ortaköy'e geldik" dedi.


Beşiktaş, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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