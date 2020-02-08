İstanbul'da kar, kent beyaza büründü beylikdüzü) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kar, kent beyaza büründü beylikdüzü) - Son Dakika

İstanbul'da kar, kent beyaza büründü beylikdüzü)

6 saat önce

İSTANBUL'DA KAR, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ (1) Beylikdüzü)

İSTANBUL'DA KAR, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ (1) Beylikdüzü)

İstanbul'da kar, kent beyaza büründü beylikdüzü)

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
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