İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

13.03.2022 13:13

İSTANBUL'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı.

İSTANBUL'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Ekipler, yolların kapanmaması için büyük mücadele verdi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldururken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar sürdü.

İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ
İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ
İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ - Son Dakika
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