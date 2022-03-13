İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ - Son Dakika

İSTANBUL'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Ekipler, yolların kapanmaması için büyük mücadele verdi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldururken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar sürdü.