İstanbul'da kar manzaraları - Son Dakika
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İstanbul'da kar manzaraları

16 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece başladı.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağış Sultanahmet Meydanı'nı beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Sultanahmet Meydanı'nda bazı turistler, soğuktan korunmaya çalışırken bazıları da kartpostallık manzarada fotoğraf çekti.

(İHA)

Sultanahmet, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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