İstanbul'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
58 dakika önce
İstanbul'da kar manzarası havadan görüntülendi.
İstanbul
'da kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü. Sokakları ve caddeleri beyaz örtüyle kaplanan şehrin görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu. Beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi. Kuş bakışı çekilen görüntülerde kentin karlı görünümü mest etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
Maduro, "Daha Fazla Tahammül Edemem" Deyip Kolombiya ile İlişkileri Kesti