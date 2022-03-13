İstanbul'da kar nedeniyle yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engelliyor - Son Dakika

İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı sırasında D-100 kara yolunun kenarına bırakılan araçlar, trafikte zaman zaman sorun oluşturuyor.

Kentte dün gece yağan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, araçlarını D-100 kara yolunun kenarına bıraktı.

Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de D-100 kara yolu, yan yollar ile otobüs duraklarının önüne bırakılan çok sayıda otomobil ve minibüs, yolda hızlı seyreden araçlar için tehlike oluşturuyor.

Durakların önüne bırakılan araçlar otobüs ve minibüs sürücülerinin zorlanmasına neden olurken, zaman zaman trafik akışını da engelliyor.