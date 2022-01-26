İstanbul'da kar nedeniyle yola bırakılan araçlar trafiği engelliyor - Son Dakika

İstanbul Hadımköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçlar, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma yürütülürken, Hadımköy'de mahsur kalan araçlar trafiği engelliyor.

Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle iki şeritli yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Polis ekipleri trafik akışının düzenli sağlanması için çalışma yaparken, bazı sürücüler de karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

Yolda kalan araçlar yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca Edirne istikametinde trafiği aksatırken, Ankara istikametinde ise birkaç noktadaki sıkışıklık dışında trafik akışında herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolda bazı sürücülerin ters yönden gitmeye çalışması da trafiği olumsuz etkiliyor.

Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda araçlar ilerleyemiyor

Bu arada önceki gün yolda kalan 3 İETT otobüsü ile bazı özel araçların ilerleyemediği Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunu açmak için ekiplerce çalışmalar başlatıldı.

Kar nedeniyle trafiğe kapanan ve bir elektrik direğinin de devrildiği yolda iş makineleri ve kar küreme araçları çalışma yapıyor.