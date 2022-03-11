İSTANBUL'DA KAR SAKİNLİĞİ, YOLLAR VE METEROBÜSLER BOŞ KALDI - Son Dakika

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılar dikkate alınırken caddeler boş kaldı. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da azalırken, yollarda belediyelere ait iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da Sibirya üzerinden gelen ve pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışı, iki gündür aralıklarla devam ediyor. İstanbul Valiliği sık sık uyarılar yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışmalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri özellikle trafiğin yoğun olduğu ana hatlarda çalışmalarına aralıksız devam ederken, vatandaşlar da yapılan uyarılara uydu. Yollar ve caddelerde araç trafiği oldukça azalırken, toplu taşımalarda da beklenen yoğunluk oluşmadı. Toplu taşımı kullanan vatandaşlardan Mücahit Güneş, Metrobüs boştu. Kardan dolayı insanlar çalışmıyor. Normal zamanlara göre daha rahat geldik dedi. İlhami Öztaş ise Geçen sefer nasıldı bilmiyorum ama bu sefer bomboştu. Çok rahat geldik ifadelerini kullandı.