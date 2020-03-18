İstanbul'da kar sürprizi - Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi
7 saat önce
İstanbul'da kar sürprizi İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da kar sürprizi
İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlığa uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:24 Kaynak: İHA
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