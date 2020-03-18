İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar sürprizi nedeniyle şaşkınlığa uğradı.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı.

(İHA)