İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu

6 saat önce

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu, System.String[]

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar sürprizi nedeniyle şaşkınlığa uğradı.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:40 Kaynak: İHA

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Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
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