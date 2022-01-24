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İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

24.01.2022 12:08

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı. Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı. Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu. Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

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İstanbul, Ataşehir, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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