İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA

20.03.2022 13:09
İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA

İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde dün etkili olan kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüsüyle mest etti. Bebek Sahili'nde kamera sabitleyen ve hobi amaçlı görüntü çeken Zafer Hayta, Karadeniz tarafından gelen kar taşıyan bulutları kayda aldı. Görüntünün hızlandırılmasıyla büyüleyici bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Bulutların geçişi


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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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