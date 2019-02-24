Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Tatili

İstanbul'da Kar Tatili

1 saat önce

İstanbul Valiliği devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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İstanbul Valiliği devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü (Yarın) ilimiz dahilinde bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Söz konusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır.

Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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