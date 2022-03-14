İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

14.03.2022 09:13
İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da 4 günlük kar tatilinin ardından toplu taşımada bir yoğunluk yaşanırken, İBB'nin trafik uygulamasında trafik yoğunluğu ise yüzde 52 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 4 günlük kar tatilinin ardından toplu taşımada bir yoğunluk yaşanırken, İBB'nin trafik uygulamasında trafik yoğunluğu ise yüzde 52 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 4 günlük kar tatili bitti. Vatandaşlar toplu taşımayı tercih ederken, Yenibosna'da haftanın ilk iş günü trafikte ise yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında da yoğunluk olduğu görülürken, saat 09.00'da İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak ölçüldü.

(Armağan Yılmaz - Gülşah Kahveci/ İHA)

İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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