İstanbul'da Kar Topu Oynayan Çocuklar: Okullar Tatil Olsun 'Vali Amca'
32 dakika önce
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul
'u beyaza bürüdü. Ataşehir
Ferhatpaşa'da karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden çıkarak sokakta kartopu oynadılar. DHA
kamerasını gören çocuklar toplanarak koro haline, "Okullar tatil olsun Vali Amca" diyerek İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'ya seslendiler. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Beyza, "Kar
yağdı.Tatile denk geldi, tatil olduğu için çok mutlu olduk. Kar topu oynuyoruz ama erkekler biraz güçlü kaldı."dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:06 Kaynak: DHA
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