İstanbul'da Kar, Trafiği Etkiliyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kar
yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah
saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15'te yüzde 67'ye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:31 Kaynak: DHA
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