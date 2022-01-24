İstanbul'da kar üstünde drift kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da kar üstünde drift kamerada

24.01.2022 13:56

İstanbul'da kar üstünde drift kamerada İstanbul'da karda dirift atan sürücü yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da kar üstünde drift kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da karda dirift atan sürücü yürekleri ağza getirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da devam eden kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Hadımköy'de seyir halinde olan bir sürücü de drift yaptı. Karşı yönden gelen kamyona da aldırmayan sürücünün o anları yürekli ağza getirdi. Bu karıda da pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar üstünde drift kamerada
İstanbul'da kar üstünde drift kamerada
İstanbul'da kar üstünde drift kamerada
İstanbul'da kar üstünde drift kamerada

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İstanbul, kar, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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