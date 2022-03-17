İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı

17.03.2022 18:42

İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da, kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu.

İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da, kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçümlenirken oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da AKOM, AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 karayolu üzerinde özellikle Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 87 olarak ölçümlendi. Oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı
İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı
İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı
İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı - Son Dakika
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