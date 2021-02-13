İstanbul'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da kar ve tipi etkili oluyor
Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı bu akşam itibari ile etkisini göstermeye başlarken, bazı bölgelerde kar ve tipi nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çekti.
İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı bu akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü. Sokakta olan bazı vatandaşlar tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Kar yağışının etkisini artırarak gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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