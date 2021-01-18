İstanbul'da kar yağdı, lastikçiler doldu taştı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağdı, lastikçiler doldu taştı

İstanbul\'da kar yağdı, lastikçiler doldu taştı
Son Güncelleme: 18.01.2021 16:48

İSTANBUL'da kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da kar yağışının ardından yola çıkanlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda trafik kazası oldu. Pek çok vatandaş, kış lastiği taktırmak için lastikçilere akın etti. Lastikçide çalışan Yücel Yıldırım, "Karın yağması ile kış lastiğine bayağı bir talep oldu. Kış lastiğini öneriyoruz bu mevsimde. Bu sabah bayağı bir yoğunluk vardı. Yatağından kalkan lastiğe hücum etti diyebiliriz. Sabah don ve buzlanma olduğu için herkes akın etti. Kullanmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Bu sabah kar lastiği olmadığı için işe gidemeyince öğleden sonra lastikçiye gelen Onur Kurt, "Karın bu kadar yağacağını beklemiyorduk. O yüzden kış lastiklerini yeni taktırdık. Pandemi süreci hepimizi zorladı. Zaten bir çift değiştirebildik. Bir çiftini de önümüzdeki kış değiştireceğiz. Bu sabah zaten işe gidemedik, kar yağışı yoğundu. Lastiğim olmadığı için çıkmadım. Sonra arabayı çıkartıp buraya geldim" diye konuştu.

"SABAHTAN BERİ HİÇ OTURMADIK"Lastik tamircisi Ferdi Yılmaz, "Sabah 07.30'dan beri çalışıyoruz. İki gündür yoğun kar yağışı var, araçlar kayabilir, gizli buzlanma olabilir. Herkese kış lastiği taktırmasını tavsiye ediyorum. Bugün diğer günlere kıyasla daha yoğundu. Sabahtan beri hiç oturmadık. Çay içmeye vaktimiz yoktu diyebiliriz." dedi.

"KIŞ LASTİĞİ KIŞ OLDUĞU ZAMAN TAKILIR, KAR YAĞDIĞI ZAMAN TAKILMAZ"Bir Lastik dükkanında sorumlu olan Ahmet Mollamehmetoğlu, şunları söyledi: "Sürekli müşterilerimize kış lastiğinin zamanında taktırılması gerektiğini söylüyoruz. Öyle yapsalardı beklemeden daha kısa sürede işlemleri yapılabilirdi aslında. Kış lastiği kış olduğu zaman takılır, kar yağdığı zaman takılmaz. Kar yağınca, kış lastiği takmak size bir şey kazandırmıyor. Hem zaman hem maliyet olarak fazlasını harcamak zorunda kalıyorsunuz. Çok yoğunluk oldu sabah, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı. İnsanlarımız yollarda karı görünce lastikçilere akın ediyor. Kar lastiklerini zamanında taktıralım. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğü zaman, Kasım ayı ortasından sonra takılması sürücülerimiz için daha olumlu."

Lastiğinin değiştirilmesi için bekleyen bir başka vatandaş ise, "Daha fazlasını bekliyordum. Bu kar İstanbul'a az bile. Ben işim gereği lastiklerimi değiştirmek zorunda kaldım. İnsanlar da kar yağınca ister istemez panik yapıyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA

Yücel Yıldırım, Onur Kurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağdı, lastikçiler doldu taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağdı, lastikçiler doldu taştı - Son Dakika
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