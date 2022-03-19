İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü

19.03.2022 07:34

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar, gece saatlerinde yerini ayaza bıraktı.

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar, gece saatlerinde yerini ayaza bıraktı. Sabah saatlerinde yollarda araçların gitmekte zorluk çektiği görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini gece saatlerinde ayaza bıraktı. Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü.

Sokaklar ve yollar buz pistine döndü

Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti. Araçların yokuşları inmek ve çıkmak istedikleri o zorlu anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş'ta da yokuşta kalan bir kamyoneti kış çalışması yapan ekipler kurtardı. Kamyonet, iş makinesi ve yokuşun tuzlanma çalışması ile kaldığı yerden alındı.

Kar gün içinde de etkisini sürdürecek

Kar yağışının gün içinde belirli aralıklarla ve bölgesel olarak etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü - Son Dakika


Son Dakika
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
06:40 Savaşta 24. gün: Ukrayna, Azak Denizi'ne bağlantısını kaybetti
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Motorine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 08:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement