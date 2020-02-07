İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

6 saat önce

Ersan SAN / METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1), System.String[]

Ersan SAN/ METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------

(BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE)

-Kar yağışı

-Üstgeçitlerdeki vatandaşlar

-Yolda yürüyenler

-Büyükçekmece'de alınan önlemler

-Genel ve detaylar


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı
Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]