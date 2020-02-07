İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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(BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE)

-Kar yağışı

-Üstgeçitlerdeki vatandaşlar

-Yolda yürüyenler

-Büyükçekmece'de alınan önlemler

-Genel ve detaylar