İstanbul'da kar yağışı - Son Dakika

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte yoğunluk oluştu. Meteorolojinin kar uyarısının ardından dün etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Karın etkisiyle kayganlaşan yolda yürümek o kadar da kolay olmadı. Dengeyi sağlamaya çalışanlar, düşmemek için birbirine tutunarak yürüdü. Beyaza bürünen yolda ilerleme çalışan sürücüler kar engeline takıldı. (EYÜP) Mega kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 65 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)