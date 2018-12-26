İstanbul'da Kar Yağışı
44 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Görüntü Dökümü
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- Kar
yağışından detaylar
- Çamlıca
Tepesi
-Otomobilin ve çimlerin üzerindeki kar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Çamlıcadan Ali Kerem Bengi Anons
-Çamlıca bulunan vatandaşlarla röp.
-Genel ve Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:16 Kaynak: DHA
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