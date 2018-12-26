Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

44 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından detaylar 

- Çamlıca Tepesi

-Otomobilin ve çimlerin üzerindeki kar

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Çamlıcadan Ali Kerem Bengi Anons 

-Çamlıca bulunan vatandaşlarla röp. 

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:16 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kar, Güncel
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