İstanbul'da Kar Yağışı
40 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: DHA
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
Hülya Avşar'dan Girişimcilere Altın Tavsiyeler
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı