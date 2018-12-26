Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

30 dakika önce

İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

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İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:30 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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