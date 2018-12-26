İstanbul'da Kar Yağışı
30 dakika önce
İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:30 Kaynak: DHA
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