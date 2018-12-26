Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

59 dakika önce

İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor.

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İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman yoğun olarak görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:14 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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