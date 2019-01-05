İstanbul'da Kar Yağışı
1 saat önce
İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul
'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Silivri
'nin Büyükçavuşlu
, Alipaşa, Çayırdere, Danamandıra
ve Kadıköy
ile Çatalca
'nın Halaçlı mevkilerinde kar yağışı başladı.
Yağış nedeniyle Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri ile kar küreme araçları ilçede hazır bekletiliyor.
Öte yandan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracını kullanarak köy yollarında incelemede bulundu. Bozoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 150 personel ve 100 araçla ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:31 Kaynak: AA
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