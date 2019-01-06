Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

51 dakika önce

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

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İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde kar yağışının etkisini artırdığı, yağış nedeniyle çevrenin beyaza büründüğü görüldü.

Kar yağışının kentin Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olmaya başladığı dikkati çekti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı gözlendi.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:38 Kaynak: AA

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