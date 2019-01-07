Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

1 dakika önce

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da Kar Yağışı, System.String[]
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul ve bölgenin doğusunda kar yağışının aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kar yağışının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gün içerisinde aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:38:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]