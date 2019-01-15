Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

21 dakika önce

İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

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İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini daha çok artırdı.

Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. D-100 karayolunun bazı bölgelerinin karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına 90 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Kartal, Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel
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