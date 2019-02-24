Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da Kar Yağışı

49 dakika önce

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapıyor. Kent genelinde ana arterlerde trafik normal seyrinde akıyor.

Öte yandan, kar yağışından dolayı kentte ağaç devrilmeleri yaşandı. Arabaların üzerine ve yola devrilen ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Gömeç Sokak'ta ise bahçe duvarının üzerine ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, testere ile ağacı keserek kaldırdı.

Bu arada kent genelinde aralıksız devam eden kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nde tutan kar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Park içinde fotoğraf çektiren vatandaşlar, kar topu da oynadı.

Yerli ve yabancı bazı turistler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Nostaljik Tramvay önünde öz çekim yaptı. Taksim'e yapılan caminin kubbeleri de karla kaplanırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bu arada, kar yağışı ve fırtına Silivri'de de etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:04 Kaynak: AA

İtfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa
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