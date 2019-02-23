İstanbul'da Kar Yağışı (3) Beylikdüzünde Vatandaşlar Yürümekte Zorlandı
35 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHA İstanbul'da kar başladı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul
DHA
İstanbul'da kar başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca
kısa sürede beyaza büründü. Beylikdüzü
'nde kar ile birlikte etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar üst geçitte yürümekte zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:19 Kaynak: DHA
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