Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı (4)

İstanbul'da Kar Yağışı (4)

1 saat önce

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul ve bölgenin doğusunda kar yağışının aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kar yağışının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gün içerisinde aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:51 Kaynak: AA

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