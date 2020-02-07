İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başlayacak - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başlayacak

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde başlayacak, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının gece boyunca etkili olacağı güney sahillerinde 2-5 santim, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 santim örtü yapacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için son hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 santim, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 santim yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olayına sebep olabileceği belirtilerek, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3, Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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