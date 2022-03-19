İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

19.03.2022 21:39
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İSTANBUL'da gün boyunca belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL'da gün boyunca belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı kısa sürede beyaza bürünürken, yollara çıkan sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de sürdü. Bir anda bastıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar altında bazı vatandaşların güçlükle yürüdüğü görülürken, bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak eğlendi. Trafiğe çıkan sürücüler ise zeminin karla kaplanması nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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